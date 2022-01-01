شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعثر على وكر للإرهابيين وعبوات ناسفة بمحافظتي بغداد وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، العثور على وكر للإرهابيين وعبوتين ناسفتين في محافظتي بغداد وكركوك.



وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "تم تنفيذ عملية استباقية لتفتيش منطقة (شاطئ التاجي) شمال بغداد؛ أسفرت عن العثور على وكر لفلول (داعش) الإرهابية يحتوي على مواد غذائية، مفروشات، وأدوية، وتم تدمير الوكر من قبل عناصر الأمن".



وأوضح البيان أنه في منطقة (وادي النفط) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، عُثر على عبوتين ناسفتين.. مشيرا إلى أنه جرى رفع وإتلاف المواد المتفجرة.