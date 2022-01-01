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موريتانيا تسجل 319 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والإجمالى 41473

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الموريتانية 319 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات و37 حالة شفاء، وذلك بعد إجراء 2487 فحصا.

وذكرت الوزارة - في بيان الجمعة - أن إجمالي إصابات في البلاد بلغ 41 ألفا و476 إصابة منذ أول ظهور للفيروس العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 39 ألفا و175 وإجمالي حالات الوفاة 866 حالة.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تطعيم أكثر من 80 ألف شخص ضد كورونا خلال حملة التطعيم الجارية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أن أكثر 41 ألف شخص تلقو الجرعة الأولى، وأن أكثر من 35 ألفا تلقوا الجرعة الثانية، وأن أكثر من 3 آلاف شخص تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقررت الصحة الموريتانية بالتزامن مع هذه الحملة إجراء مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الخطة الجديدة للتطعيم منح الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي، وتطعيم الشباب ما بين 12 و18 سنة.

وعبأت السطات لهذه الحملة أكثر من مليونى جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتسعى وزارة الصحة الموريتانية ضمن خطتها للقضاء على كورونا فى البلاد، إلى تلقيح 60 فى المائة من السكان. وتقول الوزارة إنها تسعى لتطعيم أكثر من 60 فى المائة من السكان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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