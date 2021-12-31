شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تقديم 33 ألفا و792 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 33 ألفا و792 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الجمعة، 22 مليونا و643 ألفا و493 جرعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.