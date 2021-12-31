شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسئول أمن حوثى بمحافظة عمران اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقى قيادى فى جماعة الحوثى باليمن، مصرعه بنيران مسلحين قبليين فى محافظة عمران شمالى البلاد.
وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن القيادي محمد عبدالله عذري المعين من قبل الحوثيين، مديرًا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر ، قتل على يد مسحلين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين.
جدير بالذكر أنه هاجم مسلحون قبليون، في وقت سابق، إدارة أمن مديرية "قفلة عذر"، وقاموا بقتل وجرح عدد من عناصر الجماعات الحوثية هناك.
وفى وقت سابق، لقى العشرات من عناصر جماعة الحوثى الإيرانية مصرعهم، بنيران الجيش اليمنى وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، فى جبهات محافظة مأرب شمالى شرق البلاد.
وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمني، في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن كمينًا محكمًا نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من الجماعة الحوثية.
وأضاف أن طيران التحالف دمّر عربة مدرعة وطقمين حوثين بما عليها من عتاد وأفراد، في ذات الجبهة.