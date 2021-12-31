مقتل 18 عنصرا من الحوثيين بنيران الجيش اليمنى والتحالف فى مأرب

القاهرة - سامية سيد - لقى العشرات من عناصر جماعة الحوثى الإيرانية مصرعهم، بنيران الجيش اليمنى وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، فى جبهات محافظة مأرب شمالى شرق البلاد.

وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمني، في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن كمينًا محكمًا نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من الجماعة الحوثية.

وأضاف أن طيران التحالف دمّر عربة مدرعة وطقمين حوثين بما عليها من عتاد وأفراد، في ذات الجبهة.

ومن ناحية أخرى ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بإصدار الحوثيين أحكام إعدام بحق أربعة صحفيين في قضايا ملفقة، مشيرًا إلى أن 11 صحافيًا يقبعون داخل معتقلات الحوثيين الآن.

وأضاف الإرياني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن الصحفيين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من تردي وضعهم الصحي، بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، في ظل تعامي المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين فورًا دون قيد أو شرط.