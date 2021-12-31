شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفرض إجراءات مشددة لمحاصرة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة الموريتانية عدم السماح بارتياد الأماكن العامة لغير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس إن المطعمين بالجرعات الثلاثة أو على الأقل جرعتين؛ سيسمح لهم وحدهم بالدخول الى الأماكن العامة.

وأعلن الوزير حظر التجمعات "غير الضرورية"، ودعم القطاع الطبي وتعزيز قدراته على مواجهة الوباء، وإعادة تفعيل جميع أقساط الطوارئ بالمستشفيات المعنية باستقبال حالات كورونا، مضيفا أنه جرى اعتماد التطعيم للمراهقين ما فوق 12 سنة، والسماح بالجرعة الثالثة المعززة لتعزيز المناعة.

وتابع: إن موريتانيا تشهد - منذ الأحد الماضي - تزايدا مطردا في عدد حالات الإصابات، وتزايدا في نسب الفحوصات الموجبة لدى المسافرين وغيرهم بالمقارنة مع عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها.

ولفت إلى أن موريتانيا اقتنت - مؤخرا - تقنية الرقابة الجينية، وأجرت آخر دفعة من الرقابة لـ 30 عينة أظهرت منها 14 من المتحور الجديد (أوميكرون).

ووفق آخر احصائية لوزارة الصحة مساء اليوم، بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في موريتانيا، 41 ألفا و154 حالة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 39 ألفا و138 حالة، أما الوفيات فسجلت 863 حالة وفاة.