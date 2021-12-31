شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)؛ ليبلغ إجمالى الحالات المصابة حتى الآن 16 حالة.

وأوضح معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر - فى بيان - أن الحالات المصابة المكتشفة تتعلق بـ 6 جزائريين كانوا برفقة حالات مؤكدة سابقا، 2 آخرين قادمين من فرنسا، 4 أشخاص من جنسية أجنبية.

وأوضح البيان أن أحد الأجانب المصابين بأوميكرون قادم من بريطانيا، و3 من المصابين بأوميكرون قادمون من موريتانيا.

يذكر أن معهد باستور الجزائر،‏ والذى تم إنشاؤه فى عام 1894 ينتمى إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا تتعاون فيما بينها فى مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية .