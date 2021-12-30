شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: لم يعد هناك أى جندى من التحالف الدولى يحمل صفة مقاتل فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، الخميس، إنه لم يعد هناك أى جندي من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل في البلاد، معلناً انتهاء الدور القتالى بنهاية العام الجارى.

وأضاف الكاظمي في كلمة بمجلس الوزراء أن الموجودين من قوات التحالف، هم "مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش".

يذكرأن، أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمى، أمس الأربعاء، استكمال خروج كل القوات القتالية ومعدات التحالف الدولى، خارج العراق.