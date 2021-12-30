شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: لم يعد هناك أى جندى من التحالف الدولى يحمل صفة مقاتل فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، الخميس، إنه لم يعد هناك أى جندي من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل في البلاد، معلناً انتهاء الدور القتالى بنهاية العام الجارى.
وأضاف الكاظمي في كلمة بمجلس الوزراء أن الموجودين من قوات التحالف، هم "مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش".
يذكرأن، أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمى، أمس الأربعاء، استكمال خروج كل القوات القتالية ومعدات التحالف الدولى، خارج العراق.
وقال الكاظمى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق"، لافتًا إلى أن "دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".
وشكر القائد العام للقوات المسلحة، "دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش، ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".
يذكرأن، أكد التحالف الدولى فى العراق، الأحد، أنه لم تعد لديه قوات قتالية فى البلاد منذ التاسع من ديسمبر الجارى.
وقال التحالف - في بيان وفق الوكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه اعتبارا من 9 ديسمبر الجاري، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، موضحا ان التحالف نفذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو 2021.
وأضاف، أنه كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش.