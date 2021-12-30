نادى الأسير: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد فى سجون إسرائيل لـ547

القاهرة - سامية سيد - قال نادى الأسير الفلسطينى، اليوم الخميس، إن عدد الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى 547 أسيرًا.

وأضاف النادي، في بيان أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في عوفر أصدرت أمس الأربعاء حكمًا بالسجن المؤبد و15 عامًا، وغرامة مالية بقيمة مليون شيكل ونصف، بحق الأسير يوسف سعيد زهور (24 عامًا) من بلدة بيت كاحل في الخليل.

وأضاف النادي أن الأسير زهور هو ثالث أسير يصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد خلال شهر ديسمبر 2021، إضافة إلى الأسيرين قاسم عصافرة ونصير عصافرة، علما أنهم معتقلون منذ أغسطس 2019.

وقالت نادي الأسير إن سلطات الاحتلال هدمت منازلهم في نهاية عام 2019، في إطار سياسة العقاب الجماعي.

جدير بالذكر أن الأسير الفلسطيني عبدالله البرغوثي يواجه أعلى حكم من بين الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، بــ 67 مؤبدًا.