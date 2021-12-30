شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: مقتل 150 إرهابيا وتدمير 15 آلية عسكرية فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مقتل 150 إرهابيا وتدمير 15 آلية عسكرية حوثية فى محافظة مآرب.
وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 22 عملية استهداف ضد العناصر الحوثية في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس غارات استهدفت آليات تابعة لجماعة الحوثي، كانت تحمل أسلحة ثقيلة وكميات من الذخائر بمحافظة شبوة؛ أسفرت عن تدمير الآليات بالكامل.
وفى وقت سابق، قالت مصادر عسكرية يمنية إن 4 قتلى و13 مصابًا سقطوا جراء استهداف جماعة الحوثيين الموالية لإيران معسكرًا لقوات العمالقة بمديرية مرخة السفلى شمال غربى محافظة شبوة بصاروخ باليستى.
وأوضحت المصادر - وفقًا لما ذكرته قناة اليمن الفضائية اليوم الخميس، أن الاستهداف الحوثي جاء عقب ساعات من استلام قوات العمالقة للمعسكر المعروف بـ(معسكر خمومة) خلال انتشارها بمحافظة شبوة، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.
يشار إلى أنه تم نقل قوات العمالقة من منطقة الساحل الغربي اليمني إلى محافظة شبوة بتوجيهات من قيادة التحالف العربي بهدف تحرير مديريات عين وعسيلان وبيحان التي سقطت في قبضة العناصر الحوثية خلال الأشهر الماضية.