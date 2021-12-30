التحالف العربى: مقتل 150 إرهابيا وتدمير 15 آلية عسكرية فى مأرب

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مقتل 150 إرهابيا وتدمير 15 آلية عسكرية حوثية فى محافظة مآرب.

وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 22 عملية استهداف ضد العناصر الحوثية في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس غارات استهدفت آليات تابعة لجماعة الحوثي، كانت تحمل أسلحة ثقيلة وكميات من الذخائر بمحافظة شبوة؛ أسفرت عن تدمير الآليات بالكامل.