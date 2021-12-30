شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: المواظبة على التمارين تفيد الأطفال المصابين بالروماتيزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن ممارسة الرياضة بانتظام تفيد الأطفال الذين يعانون من الروماتيزم، لأنها تحسن القدرة على التحمل وتقوية العضلات، مع ملائمة التمارين الرياضية وفقاً للمرض.



وأوصى الأطباء الألمان بتقييم فردي للياقة البدنية، ومن الأفضل استشارة طبيب أطفال متخصص في أمراض الروماتيزم، لتنسيق عملية العلاج، وعادة ما تشخص الإصابة بالتهاب المفاصل لدى الأطفال لسبب مجهول، بين عامين و5 أعوام.

وبالعلاج المناسب يتمكن هؤلاء الأطفال، من التمتع بحياة مشابهة لأقرانهم على مدار 3 أعوام، لكن وبدافع القلق فقد تسوء حالتهم المرضية عندما يتحركون بدرجة أقل بكثير من أقرانهم.