الجيش الصومالى يتصدى لهجوم مليشيات الشباب على مدينة "بلعد"

القاهرة - سامية سيد - تصدت قوات الجيش الصومالى، اليوم الخميس، لهجوم شنته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على مدينة "بلعد" فى إقليم شبيلى الوسطى بولاية "هيرشبيلى".

وقال مسؤول بالجيش الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، قتل فيها تسعة عناصر من مليشيات الشباب على الأقل، حيث انهزموا أمام القوات الصومالية التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابية.

وأكد أن القوات نجحت في السيطرة على المناطق التى دارت فيها المعارك وتمكنت من تطهير فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما ألقت القوات الخاصة، خلال تنفيذ العملية العسكرية، القبض على العناصر الإرهابية الذين يخضعون حاليا للتحقيقات.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية، تواصل عمليات تصفية ضد فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.