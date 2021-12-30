شكرا لقرائتكم خبر عن محامية: واشنطن ضغطت على فريق الدفاع عن صدام حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المحامية بشرى خليل إن الجانب الأمريكى مارس الضغوط على فريق الدفاع عن الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين، وعمل على توجيه المحاكمة أمام المحكمة الخاصة.

وذكّرت المحامية، في حديث لـ "نوفوستى"، بأن اليوم الخميس 30 ديسمبر وافق الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين.

وأضافت: "لقد تعرضت لضغط كبير من جانب الأمريكيين. بصراحة خفت أن يقتلوني، لأن عدة محامين تعرضوا للقتل، وآخرهم كان خميس عبيدي".

وأشارت المحامية إلى أن القاضي، طردها عدة مرات من قاعة المحاكمة.

وقالت: "وفي المرة الأخيرة جاء أمريكي وسألني هل أرغب في العودة، واستمرت المفاوضات بيننا من الساعة 6 إلى 11، وفي النهاية سألني مرة أخرى إذا كنت أرغب في العودة إلى المحكمة، فقلت نعم. وعندها قال إنني يجب أن ألتزم الصمت، مثل أصدقائي - وهذا يشير إلى أنهم فعلوا كل شيء للحفاظ على المحاكمة وفق تنظيمهم".

ووفقا لها، مارس الأمريكيون الضغوط في المحكمة نفسها، و"كانوا مسؤولين عن كل شيء، وقاموا بتوجيه وإدارة العملية".

بعد ذلك أدرك فريق الدفاع، أن قضاة أمريكيين يشاركون في عملية المحاكمة، ويقومون بتوجيهها، ويرسلون رسائل وتوجيهات إلى القاضي من خلال ضابط الأمن حول كل موضوع حاد.

من جانبه، قال محمد منيب وهو كذلك من فريق الدفاع عن صدام حسين، في مقابلة مع "نوفوستي"، إن ممثلي الولايات المتحدة راقبوا عمل القضاة وسيطروا على عملية محاكمة صدام بالكامل، وقاموا بفرض شروطهم على فريق الدفاع.