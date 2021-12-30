عقار جديد لا تعرفه يساعد في علاج سرطان الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يمكن أن يستفيد الآلاف من مرضى سرطان الدم قريباً من علاج جديد بالأجسام المضادة يقلل خطر الانتكاس بمقدار الربع ويجنب المرضى الآثار السامة للعلاج الكيماوي.



ويتم حقن العلاج بالبروتينات الاصطناعية التي تطارد الأورام في الجسم، وتنقل أدوية العلاج الكيماوي مباشرة إلى الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى تدميرها. وتم وصفه بأنه عقار "حصان طروادة". ولا يجعله هذا التأثير أكثر فعالية من العلاجات التقليدية فحسب، بل إنه أكثر دقة بكثير، حيث يحمي الخلايا السليمة من التلف.

وأشاد الخبراء بالعقار المسمى Polivy وهو "أكبر اختراق منذ عقدين" لمن يعانون من أحد أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا، والذين لا يستجيبون للعلاج الكيماوي التقليدي.

وأظهرت نتائج تجربة تاريخية حول استخدام العقار، نُشرت الأسبوع الماضي، أن الذين يخضعون للعلاج كانوا أقل عرضة بنسبة 25% من غيرهم لعودة السرطان بعد عامين. وإذا بقي المرضى خاليين من المرض بعد عامين، فإن فرصة عودته تكون ضئيلة للغاية.

واشتملت الدراسة الحالية على مرضى مصابين بنوع من سرطان الدم يسمى سرطان الغدد الليمفاوية ذو الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة، ويوجد 70 نوعاً من الأورام اللمفاوية، ويشير كل منها إلى نوع معين من الخلايا الليمفاوية - خلايا الدم - التي تعاني من خلل وظيفي. وفي سرطان الغدد الليمفاوية للخلايا البائية الكبيرة المنتشرة، تتأثر الخلايا التي تقاوم العدوى والتي تسمى الخلايا البائية.

ويحتوي Polivy على أجسام مضادة مشابهة لتلك التي ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي استجابة لدخيل، لكنها مصممة للبحث عن بروتين معين في الخلية السرطانية. وتحتوي الأجسام المضادة على جرعة صغيرة ولكنها فعالة من العلاج الكيماوي، وعندما تجد الهدف، فإنها تلتصق بنفسها، وتوصيل الجرعة مباشرة إلى الورم.

وتسمح هذه التقنية للأطباء بإصابة السرطان بجرعات أعلى من الأدوية دون الخوف من إلحاق أضرار جسيمة بالجسم، حيث يؤدي اتحاد الأجسام المضادة إلى إلحاق ضرر أقل بكثير بالخلايا السليمة لأنه مبرمج على عدم إطلاق العلاج الكيماوي حتى يكتشف السرطان.

وشهد المرضى الذين يحصلون على عقار Polivy انخفاضاً بنسبة 27% في خطر تطور السرطان أو الوفاة مقارنة بالمرضى الذين يتلقون العلاج الكيماوي التقليدي، على مدى 24 شهر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.