تعرف على الغذاء الصحي أثناء فترة الدورة الشهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة "بريجيت" الألمانية أنه يمكن التغلب على المتاعب الصحية خلال فترة الحيض من خلال اتباع النظام الغذائي الصحي والمستهدف.



وأوضحت المجلة أن النظام الغذائي خلال فترة الدورة الشهرية يجب أن يدعم الجسم بالعناصر الغذائية الهامة لإنتاج الهرمونات والحصول على السعرات الحرارية المفيدة، وكذلك فيتامين D والأحماض الدهنية أوميجا.

وخلال فترة الحيض، يفقد الجسم الحديد من خلال فقدان الدم، ويجب تعويض ذلك، على سبيل المثال بالأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والخضروبات الورقية، مع العلم بأن نسبة المغنيسيوم العالية في الكاكاو يمكن أن تساعد في تخفيف آلام التقلصات.

وبعد فترة الحيض، يفضل تناول الكثير من الخضار، بالإضافة إلى الدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والتي تعتبر من العناصر الغذائية مهمة أيضا، ومنها على سبيل المثال البطاطا الحلوة أو البطاطس أو قرع العسل غنية بالكربوهيدرات، كما أن تناول الطعام بانتظام يساعد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم.