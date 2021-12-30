فاوتش يؤكد أن: "أوميكرون" سيصل إلى ذروة انتشاره في الولايات المتحدة أواخر يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر كبير مستشاري الإدارة الأمريكية للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا سيصل إلى الذروة في الولايات المتحدة في أواخر يناير المقبل.



وقال فاوتشي، في حديث لقناة "CNBC"، مساء الأربعاء: "يمكنني أن أفترض، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم بلادنا والاختلافات بين نسب التلقيح، أن ذلك سيتطلب أكثر من أسبوعين، من المرجح (أن يتم الوصول إلى الذروة) في أواخر يناير".

وعلى خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" تشهد الولايات المتحدة ارتفاعات غير مسبوقة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز هذا المؤشر في بيانات الأربعاء 440 ألف حالة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بـ"المثيرة للقلق"، قادرة على مقاومة اللقاحات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سابقا أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، مؤكدة أن التلقيح وحده لن يكون كافيا لمكافحة المتحور وداعية إلى اتباع كافة الإجراءات التي تشملها الإجراءات خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.