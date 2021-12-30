شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يمنع غير المطعمين ضد كورونا من دخول المنشآت العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الأردنية، منع غير المطعمين ضد لقاح كورونا من الدخول إلى أي منشأة عامة، اعتباراً من 11 يناير المقبل.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن عبر صفحتها على فيسبوك، أنه وفقاً لأمر الدفاع 35، "لن يسمح بدخول أي شخص غير حاصل على جرعتين من لقاح كورونا لأي منشأة سواء أكانت عامة أو خاصة".

إلى ذلك، قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، نجوى قبيلات، الأربعاء، إن البروتوكول الصحي لتكميلية التوجيهي سيبقى كما هو من وجوب ارتداء الكمامة وترك مسافة تباعد بين الطلبة وتلقي جرعتي اللقاح وبحال لم يتمكن الطالب من تلقي جرعتي اللقاح يمكنه إحضار فحص "بي سي آر" نتيجته سالبة للدخول إلى الامتحان.

وأكدت في تصريح لقناة المملكة الأردنية أن المراكز الصحية الخاصة بإجراء فحص الـ "بي سي آر" تعمل أيام الجمعة والسبت ويمكن للطلبة التوجه إليها واجراء الفحص قبل القدوم للامتحان.

وأشارت إلى أن 87.7% من الطلبة المتقدمين لتكميلية التوجيهي هم من متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة على وعي أولياء الأمور والطلبة بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواصلة التعليم الوجاهي، مبينة أن الإصابات بين الطلبة وصلت في أحد الأيام نحو 3 آلاف إصابة.

ويبلغ عدد المتقدمين بطلب اشتراك للامتحان التكميلي في الأردن لهذا العام نحو 95 ألف مشترك ومشتركة، فيما أنهت الوزارة استعداداتها كافة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2021 الذي تبدأ أولى جلساته اليوم الخميس.