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صور.. إخماد حريق فى خط أنابيب نفط شمال لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أفادت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبنانى، بإخماد حريق شب فى خط أنابيب نفط شمال لبنان.

وذكرت فى بيان مقتضب: "أخمد عناصر من الدفاع المدنى فى تمام الساعة 21:15 من تاريخ اليوم... حريقا شب فى أنابيب لجر البترول جراء وجود ترسبات نفطية قديمة فى العبدة – عكار، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات،  بحسب "روسيا اليوم".

رجال الاطفاء
رجال الاطفاء عقب السيطرة على النيران

 

وسبق أن تحدثت قناة "الجديد" اللبنانية، عن اندلاع حريق فى أنبوب نقل النفط الخام فى العبدة-عكار بالقرب من المنازل والأهالى مضيفا أن الدفاع المدنى ناشد إخماد النيران.

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حريق فى خط أنابيب نفط شمال لبنان

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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