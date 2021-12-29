شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يُكلف قوى الأمن بإقفال المؤسسات المخالفة لقيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى، تكليف قوى الأمن الداخلى بالتشدّد فى تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها.

وشدد الوزير، في قراره، على ضرورة إقفال المحال وإخلائها في حال تجاوز عدد الرواد نسبة 50% من القدرة الاستيعابية المحددة للصالة أو عدم حيازة العاملين على شهادة تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة أو عدم إثبات خضوعهم للفحص المعملى لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع على الأقل.

كما نص القرار على إغلاق المحال في حال زيادة عدد الرواد فيها على 300 شخص، ويأتى ذلك فى ظل تفشي متحور كورونا "أوميكرون" فى البلاد وزيادة أعداد الإصابات والوفيات.

يذكرأن، بدأت السلطات اللبنانية، تطبيق إجراءات جديدة لدخول الوافدين إلى لبنان والتي تتضمن الزام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان بإجراء فحص (PCR) حتى للحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية (MOPH PASS) الخاصة بوزارة الصحة ، تمهيدا للحصول على تصريح مرور صحي يحمل (QR Code).