لبنان يُحبط تهريب 9 ملايين قرص كبتاجون مخبأة بشحنة برتقال بميناء بيروت

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب 9 ملايين قرص كبتاجون مخبأة داخل برتقال صناعي من البلاستيك موجود بشحنة برتقال طبيعي معدة للتصدير عبر ميناء بيروت إلى إحدى الدول الخليجية.

وقام وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالكشف على شحنة البرتقال في ميناء بيروت، مؤكدا ضبط حوالي ٩ ملايين قرص كبتاجون كانت متوجهة الى الخليج.



وأعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك أنه تم العمل على مراقبة وضبط عدد من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاجون الى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كان يتم تحضيرها لشحنها من ميناء بيروت.



وأضافت أنه بتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من البلاستيك مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه، موضحة أن العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين.



وأكدت أن إحباط عملية التهريب جاء في إطار مكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالاجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء.