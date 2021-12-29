شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وإنجاز جديد.. الحج والعمرة تحصد هذه الجائزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 واس

حصلت وزارة الحج والعمرة على وسام المعلوماتية من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح بدولة الكويت في دورتهاالـ 21، نظير جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، واستخدام أحدث التقنيات الرقية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في منظومة “اعتمرنا”.

جاء ذلك تتويجًا للأعمال التطويرية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة، حيث أسهمت تلك الجهود في تيسير الإجراءات, وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, كأحد المستهدفات الإستراتيجية للتحول التقني.

يذكر أن منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين شهدت تطورًا تقنيًّا كبيرًا، إذ ابتكرت الوزارة حلولا تقنية ومنصات رقمية وخدمات التقنية ذات جودة عالية, منها تطبيق “اعتمرنا” الذي بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه أكثر من 20 مليون مستفيد, تمكنوا من حجز مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، وزيارة النبي صل الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة في الروضة الشريفة).