شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يطلقون الرصاص بصورة عشوائية فى حى الشيخ جراح بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، الرصاص بصورة عشوائية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المستوطنين أطلقوا الرصاص عند أحد مداخل حى الشيخ جراح "الشارع القريب من حى مئة شعاريم"، وقاموا بالفرار من المكان، وخلال ذلك حضرت قوات الشرطة الإسرائيلية وأبعدت الشبان الذين جاء بعضهم على أصوات الرصاص لفحص الأمر.

وأشارت وكالة معا الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين وحولته للتحقيق، وأوضح سكان حي الشيخ جراح بالقدس أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم فى المكان خلال الأسابيع الأخيرة، باقتحام المواقف العامة وتخريب المركبات "الزجاج والإطارات"، إضافة إلى تخريب اطارات مركبات لسكان المنطقة.

وحمل أهالى حى الشيخ جراح بالقدس الشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لما يجرى فى حى الشيخ جراح، "إطلاق الرصاص عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، تجول المستوطنين بأسلحتهم داخل الحى وبين المنازل وأمام الأطفال، الاعتداء على الممتلكات وغيرها، فى ظل التقاعس عن اعتقالهم وتقديمهم للمحاكم".