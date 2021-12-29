الجيش الجزائرى يعلن تنفيذ عمليات نوعية لمحاربة الإرهاب والجريمة على مدار أسبوع

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى، عن تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة عبر مختلف الأراضي الجزائرية على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم/الأربعاء/ - أن وحدات الجيش الجزائرى نفذت عدة عمليات أسفرت عن العديد من النتائج النوعية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ديسمبر الجارى.



وأوضح البيان أنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الإتجار بالمخدرات، نجحت وحدات تابعة للجيش الجزائري في إحباط إدخال أكثر من طن و450 كجم من المواد المخدرة عبر الحدود، والقبض على 19 تاجر مخدرات.



من جهة أخرى، وبحسب البيان، تم ضبط 107 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وتم ضبط 14 طنًا من خليط خام هذا المعدن النفيس.



وفي سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل التابعة للجيش الجزائري من إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل، وأنقذت 267 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر عدة ولايات جزائرية.