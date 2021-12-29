شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الإلزام بالكمامة.. بماذا نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة تنبيهاتها للمواطنين والمقيمين بأهمية ارتداء الكمامة، للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الصحة: عبر حسابها على “تويتر”: إن ارتداء الكمامة أمر بالغ الأهمية خاصة مع انتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنه يختلف عن المتحورات الأخرى في سرعة الانتشار بين الأفراد.

كما أوضحت أن أوميكرون يؤدي إلى أعراض إصابة شديدة لغير مستكملي التحصين، مؤكدة أن اللقاح يحمي من هذه الأعراض.

وتأتي تغريدة الصحة بعد إعلان وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.