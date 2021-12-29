الارشيف / اخبار الخليج

انتخابات لبنان 15مايو.. عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات لبنان 15مايو.. عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8590 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب فى لبنان ، والمقرر عقدها فى 15 مايو المقبل للمقيمين و12 مايو للموظفين ويومى 6 و 8 للمغتربين.

وفيما يلي نص المرسوم:"ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء جلس النواب، وفقا للمواعيد التالية: اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 15/5/2022.اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 8/5/2022 وذلك في الدول التالية:

الجمهورية الفرنسية- الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- دولة الامارات العربية المتحدة- استراليا- جمهورية المانيا الاتحادية- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية- جمهورية كوت ديفوار- مملكة السويد- مملكة بلجيكا- الجمهورية الفدرالية البرازيلية- الاتحاد السويسري- جمهورية نيجيريا الاتحادية- الجمهورية الإيطالية- المكسيك- مملكة اسبانيا- جمهورية غانا- الجمهورية التركية- جمهورية فنزويلا البوليفارية- مملكة هولندا- الجمهورية الغابونية- جمهورية قبرص- الكونغو- جمهورية سيراليون- الدانمارك- جمهورية السنغال- رومانيا- جمهورية الكونغو الديموقراطية- الجمهورية الإسلامية الإيرانية- الجمهورية الهيلانية- بنين- التوغو- زامبيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا- أوكرانيا- انغولا- جمهورية روسيا الاتحادية- مالي- بوركينا فاسو- النمسا- جمهورية كولومبيا- ايرلندا- الكاميرون- جمهورية هنغاريا- الاكوادور – جمهورية بولندا- لوكسمبورج."

وأشار المرسوم إلى أن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الموافق 6/5/2022 وذلك في الدول التالية: المملكة العربية - دولة قطر- دولة الكويت- الجمهورية العربية السورية- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية- مملكة البحرين- المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية العراقية- المملكة المغربية.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا