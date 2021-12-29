شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لجهود السلام والوفاق فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، للتهنئة بعيد استقلال السودان وبالعام الجديد، مجدداً التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزاً للسلام والاستقرار في البلاد، ومعرباً عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والمشاكل المختلفة بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبو الغيط أكد خلال الاتصالين الهاتفيين متابعة الجامعة العربية الحثيثة للتطورات الراهنة في السودان، وحرصها الكامل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني فيما بين المكونات السياسية السودانية، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، معرباً عن تصميم الجامعة العربية على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا لعقد انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب السودانى.

ومن ناحيتهما، ثمن كل من الفريق أول البرهان والدكتور حمدوك عالياً مواقف الجامعة العربية المناصرة للسودان، وأعربا عن حرص السودان الكامل على تقوية جميع أشكال التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

جدير بالذكر أنه قد سبق للسيد أبو الغيط أن أجرى مكالمة هاتفية مع الفريق البرهان ودكتور حمدوك يوم 24 نوفمبر الماضي في إطار تنسيق التشاور الدوري بين الجامعة العربية والسودان حول سبل تعزيز الدعم العربي للعملية الانتقالية في البلاد.