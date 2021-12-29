شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية فى سوريا توزع هدايا الميلاد لأطفال الحسكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت القوات الروسية العاملة فى مدينة القامشلى بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقى سوريا، هدايا وألعاب للأطفال فى المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وأفادت وكالة "سبوتنيك"، أن قاعدة القوات الروسية فى مدينة القامشلى، بدأت بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال فى بلدة الدمخية كبيرة بريف القامشلي.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال الضابط الكسندر، أحد مسؤولي القوات الروسية العاملة شرقي سوريا أن "قاعدة حميمم، أرسلت طائرة محملة بــ 450 مجموعة من الهدايا والألعاب والتي تم توزيعها على الطلاب والأطفال في بلدة دمخية كبيرة بريف القامشلي بمناسبة أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة 2022م، وذلك من باب إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.



توزيع الهدايا على أطفال الحسكة

وتابع بأن القاعدة الروسية في حميميم ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال طائرة آخرى محملة بالهدايا وألعاب الأطفال ليتم توزيعها عليهم في مناطق أخرى، كما سيتم إرسال مواد غذائية ومساعدات إنسانية لتوزيعها على المحتاجين في ريف محافظة الحسكة.



أطفال الحسكة