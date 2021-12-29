شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يستهدف موقعا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، استهداف موقع فى قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق نار من داخل القطاع على عامل إسرائيلى على المنطقة الحدودية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، في بيان حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، حيث أصيب مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".

فيما أشارت هيئة البث الرسمية فى نبأ لاحق إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية موقعا شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق النار.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أفاد مراسل وكالة "معا" بإصابة عامل في الجيش الاسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووقع الحادث على الحدود الشرقية لقطاع غزة ما بين حي الشجاعية وشرق جباليا.