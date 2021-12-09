شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 44 ألفا و662 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية بأنه تم تطعيم 44 ألفا و662 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و309 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن 5 ملايين و291 ألفا و788 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و857 ألفا و755 جرعة بينها 23 ألفا و649 جرعة للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و167 ألفا و887 شخصا حتى الآن.