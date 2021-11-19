تونس تحتضن تظاهرة ''صنع في ليبيا'' لدعم الشراكة الثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أن بلادها تحتضن تظاهرة ''صنع في ليبيا'' لدعم الشراكة الثنائية، في الفترة من 23- 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي سينعقد بقصر المعارض بالكرم.

وأكدت الوزارة التونسية أن أشغال هذه الدورة تفتتح بالمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن مداخلات عديدة تتضمن مجالات التعاون الصناعي والتجاري المشترك.

وتتواصل فعاليات التظاهرة الاقتصادية الليبية عبر تنظيم معرض تشارك فيه أكثر من 150 مؤسسة ليبية، فضلا عن تنظيم لقاءات ثنائية لتنمية الشراكة التونسية الليبية.

وأوضحت الوزارة التونسية أن تظاهرة ''صنع في ليبيا'' تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية بشأن خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك، بهدف دفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية.

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