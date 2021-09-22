شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المغربى يقرر تحويل الرحلات عبر أجواء البحر المتوسط بعد غلق المجال الجوى الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الطيران المغربي أنه سيقوم بتحويل الرحلات عبر أجواء البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها أعلنت الجزائر، غلق مجالها الجوى أمام الطيران العسكرى والمدنى المغربى.

وكان الرئيس الجزائرى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائرى.