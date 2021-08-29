شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السورية تعلن مقتل أحد عناصرها والجيش يرد بقصف مواقع المسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مسؤول فى الشرطة بـ"مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة عنصرين بجروح جراء قذيفة صاروخية أطلقتها "الجماعات الإرهابية" على الكراج الشرقى بمدينة درعا".

ونقلت وسائل إعلام سورية، عن قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار الدندل، اليوم الأحد، قوله: "استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة عنصرين بجروح بليغة جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المتواجدة فى منطقة المخيم بقذيفة صاروخية على الكراج الشرقى بمدينة درعا".

بينما أفادت روسيا اليوم، نقلا عن مصادر ميدانية بأن "الجيش السورى رد برمايات نارية على أهداف للمسلحين"

هذا وكان مصدر فى قيادة شرطة درعا قد أشار أمس السبت إلى "سقوط قذيفة هاون قرب الكراج الغربى بمدينة درعا مصدرها المجموعات الإرهابية الموجودة فى أحياء درعا البلد ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين"، فيما لفتت وكالة "سانا " وقت سابق إلى "استشهاد طفلين وإصابة أشقائهم الثلاثة ووالدتهم بقذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفا بريف درعا الشمالي"

فى سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام سورية عن "جولة مباحثات جديدة جرت يوم أمس السبت بين اللجنة الأمنية والعسكرية عن الجانب الحكومي، واللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين، حيث كان من المقرر خروج عدد منهم لتسوية أوضاعهم عبر معبر السرايا بحضور الضامن الروسي، إلا أن المجموعات المتحصنة فى درعا البلد منعت الشبان من التوجه إلى المعبر".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، استشهد عنصر وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلى بقذيفة صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية متحصنة فى منطقة درعا البلد.

وذكر قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل، أن “إرهابيين متحصنين فى منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفة صاروخية كراج الانطلاق الشرقى عند مدخل المدينة ما أدى إلى استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح من الشرطة”.

واستشهد أمس طفلان وأصيب أشقاؤهما الثلاثة ووالدتهم بجروح جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم أطلقها ارهابيون على بلدة قرفا والمدينة الصناعية فى درعا.