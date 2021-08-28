شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: غدا ثالث أيام التلقيح المفتوح ضد كورونا بكافة الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية انطلاق ثالث أيام حملة التطعيم المفتوح ضد كورونا فى كافة الولايات، وسيخصص للفئة العمرية 40 سنة فما فوق والفئة العمريّة من 15 إلى 17 سنة، وفق إذاعة شمس التونسبة.

وأكد المدير العام للصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف ضد كورونا فى تونس فيصل بن صالح، أنه سيتم تخصيص ما يقارب 400 مركز بمختلف جهات البلاد ستفتح أبوابها من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، ولفت بن صالح إلى أنه تم تخصيص فريقين لتطعيم كل فئة عمرية اذ سيتم تخصيص فريق للأطفال من سن 15 سنة إلى 17 سنة وفريق آخر لـ 40 سنة فما فوق، وذلك باعتبار أنه سيتم تطعيمهم بلقاحات مختلفة وهى "فايزر" للأطفال و"أسترازينكا" للفئة العمرية الأخرى.

وبالنسبة للبالغين 40 سنة فما فوق، سيتم قبول المدعوين من هذه الفئة عبر منظومة Evax بمراكز التلقيح المخصصة للغرض في المعتمديات التى يقطنون بها.

وتم تنظيم يومين سابقين للتلقيح المكثف فى 8 و15 أغسطس الجارى تمكنت المصالح الطبية خلالهما من تطعيم أكثر من مليون شخص.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة التربية التونسية، في بيان لها ، أن عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2021-2022 ستنطلق بالنسبة لتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بداية من الاثنين المقبل حتى يوم 12 سبتمبر القادم، وفق إذاعة شمس التونسية.

ولفتت وزارة التربية الى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن فتح باب التسجيل لباقي المراحل الأخرى.