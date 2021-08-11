شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى المكلف: أمور تشكيل الحكومة الجديدة تسير بالمسار الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، إن أمور تشكيل الحكومة تسير بالمسار الصحيح، مؤكدًا أن هناك مسودة حكومية تم التوصل إليها ويجري النقاش على أساسها.

وأضاف ميقاتي - عقب لقائه اليوم الأربعاء الرئيس اللبناني ميشال عون - أن هناك اجتماعًا آخر غدًا؛ لاستكمال المشاورات.

يعد لقاء اليوم هو السابع بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف منذ الاستشارات النيابية الملزمة في 26 يوليو الماضي والتي أسفرت عن تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال آخر لقاء بينهما الأسبوع الماضي، أكد ميقاتي أن أمور تأليف الحكومة أصبحت في خواتيمها، موضحًا أن ما يتردد في وسائل الإعلام اللبنانية حول تعثر مشاورات التشكيل بينه وبين رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة.

يعد ميقاتي ثالث رئيس حكومة مكلف خلال عام منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، وذلك بعد اعتذار رئيسين مكلفين قبله وهما السفير مصطفى أديب سفير لبنان في ألمانيا والنائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل؛ إثر خلافات حالت دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة، فيما ظلت البلاد في فراغ حكومي منذ استقالة دياب وحتى اليوم.