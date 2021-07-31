شكرا لقرائتكم خبر عن «التحصين الكامل» شرط أساسي لعودة 4 فئات إلى مقار العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أكدت الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقار العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، أن هناك 4 حالات صحية يشترط حصولهم على جرعتي اللقاح «التحصين الكامل» قبل حضورهم للمقار.

وشملت هذه الحالات الطبية زراعة الأعضاء واستخدام عقارات علاج السرطان والسمنة المفرطة “مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40” وأمراض الكلى المزمنة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وكانت الضوابط قررت السماح لبقية الحالات الصحية المستثناة من الحضور سابقا لمقار العمل مثل من تجاوزت أعمارهم 60 عاما وأصحاب أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد.