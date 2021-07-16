شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح «موديرنا» يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، طريقة التطعيم الخاصة بلقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في انفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن لقاح “موديرنا” يتم أخذه على جرعتين، وذلك عن طريق الحقن في العضل فقط، مشيرة إلى أن التقنية المستخدمة فيه هي “mRNA”.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد اعتمدت، الأسبوع الماضي، لقاح “موديرنا”، ليكون رابع اللقاحات المعتمدة في المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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