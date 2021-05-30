خبير: مصير الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق "مجهول" بسبب التوترات الأمنية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لـ"راديو سبوتنيك" أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة قد لا تكون في صالح الأحزاب والقوى السياسية"، مؤكدا "أن الأيام القادمة في العراق ستكون مليئة بالمفاجأت".

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وفيما يتعلق باعتقال القيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، قال الكاظمي إنه "لا توجد هناك أي معلومات وكل ما ينقل بخصوص إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، معلومات غير صحيحة ومزيفة".

وأوضح أن "القضاء هو الذي سيحدد مصير القيادي بالحشد الشعبي وما إذا كان بريئا أو مدانا"، لافتا إلى أنه "سيتم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات الاغتيال والقتل التي حدثت للناشطين السياسيين، الأيام القادمة".

وأضاف باسل الكاظمي أن

"هناك صراع بين الدولة واللادولة ممثلة في الفصائل المسلحة، مشيرا إلى أن كل ما يحتاجه العراق لحصر السلاح في يد الدولة هو إرادة حقيقية وإمكانيات لتحقيق ذلك، لأن حدوث غير ذلك سيقود للتصعيد ومحاولة كل طرف فرض سيطرته على الساحة العراقية".

وشدد الرئيس العراقي، برهم صالح، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكدا أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق.

وجاءت تصريحات صالح في أعقاب التوتر الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد بعد اعتقال قيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، حيث حاولت بعض فصائل الحشد اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.