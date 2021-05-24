مسؤول: الداخلية السورية جاهزة لتأمين الانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. وقال ديب في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن "وزارة الداخلية في حالة جاهزية تامة لتأمين سلامة المراكز الانتخابية وحراستها بكافة وحداتها"، مشيرا إلى استعدادها لتوفير الحراسة اللازمة لمراكز الانتخابات في كافة المحافظات السورية".

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وتابع: "بعد انتهاء العملية الانتخابية أيضا ستقوم عناصر قوى الأمن الداخلي بنقل هذه الصناديق إلى الأماكن المخصصة بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات".

وأكد ديب أن "جميع المواطنين السوريين هم على مستوى عال من المسؤولية وسيمارسون حقهم في العملية الانتخابية"، مضيفا: "هذا واجب وطني، والمواطن يعي مسؤوليته في نجاح العملية الانتخابية وانتقاء مرشحهم في هذه العملية".

وشدد معاون وزير الداخلية السوري على أن "المواطن السوري سيمارس حقه الانتخابي بسلام وحرية"، وقال: "نحن سنشرف على تأمين سلامة المراكز الانتخابية ونقل الصناديق بعد انتهاء العملية بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات".

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو/أيار الجاري، فيما صوت السوريون في الخارج عليها، الخميس الماضي، وسيفتتح أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد ابتداءًا من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء.