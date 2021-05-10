شكرا لقرائتكم خبر عن "العراق" ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة غربي الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم/الإثنين/، ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة غربي محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه "بعملية استخبارية استباقية وحسب معلومات من مصدر مديرية الاستخبارات العسكرية بوجود مخزن من المتفجرات في قضاء حديثة قرية الخسفة وبعد استحصال الموافقات الرسمية تم إرسال ضابط الاتجاه الغربي وبصحبته مصدر المعلومة وتم مرافقتهم بقوة من سرية اس ع الجزيرة ومفرزة من الجهد الهندسي".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على صاروخ كاتيوشا عدد (٨) وعبوة ناسفة اسطوانية عدد (٤) وعبوة محلية الصنع معدنية عدد (٥) وعبوة عبارة عن جلكان عدد (١٥) وقنبرة هاون (٦٠) ملم عدد (١٣) فضلا عن مقذوف مدفعية عدد (٧) ومسطرة تفجير عدد (١٥) ومنصة لإطلاق الصواريخ من نوع كاتيوشا عدد (١)"، مشيرًا إلى أنه "تم معالجة المواد أعلاه موقعيا من قبل الجهد الهندسي كونها شديدة الخطورة ويتعذر رفعها".