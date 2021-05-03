4 صواريخ تستهدف قاعدة بلد الجوية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخلية في بيان، نشره موقع "السومرية" العراقي، إن "القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت في الساعة 20:00 على إطلاق أربعة صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

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وأكدت خلية الإعلام الحربي العراقي في بيانها أن "هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله".

وأكدت مصادر أمنية عراقية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وتأتي الحادثة، بعد يوم واحد من سقوط عدد من الصواريخ في محيط مطار بغداد الدولي في العراق، الذي تتمركز بالقرب منه وحدة من القوات الأمريكية.

وبحسب ما أكده مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، فإن عددا من الصواريخ استهدف محيط مطار بغداد الدولي في العراق، لافتا إلى أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار حتى اللحظة".

وكانت ثلاثة صواريخ من طراز "كاتيوشا" قد سقطت، في الـ22 من أبريل/ نيسان الماضي، على قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.