شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إحباط تهريب ملايين الأقراص المخدرة إلى المملكة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فى السعودية، عن إحباط محاولة تهريب تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية .

وقال المتحدث الرسمى للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التى تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 9,504,000 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه)".

وأوضح النجيدى أن "رجال المكافحة تمكنوا، من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم 6 متهمين بينهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة".







