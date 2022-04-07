اخبار الخليج

الامارات | اختار مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحافيين فضيلة المعيني رئيساً لمجلس الإدارة، وياسين سالم نائباً More......
الامارات | نورة الكعبي أمام «الوطني»: قانون جديد يواكب «إعلام المستقبل» قبل نهاية العام الجاري
الامارات | كشفت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 15 More......
الامارات | «هيئة المعرفة» تطلق «بطاقة الرسوم المدرسية»
الامارات | أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بطاقة الرسوم المدرسية، والتي تشمل تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم More......
شاهد .. سما المصري بتعلم البنات المص بعد تكبير الهانش
شاهد .. سما المصري بتعلم البنات المص بعد تكبير الهانش
السلطات اللبنانية تقرر تخفيف إجراءات مواجهة "كورونا" بالمطار بدءا من الأحد المقبل
السلطات اللبنانية تقرر تخفيف إجراءات مواجهة "كورونا" بالمطار بدءا من الأحد المقبل...