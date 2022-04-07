اخبار الخليج

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الامارات | نورة الكعبي أمام «الوطني»: قانون جديد يواكب «إعلام المستقبل» قبل نهاية العام الجاري

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الامارات | نورة الكعبي أمام «الوطني»: قانون جديد يواكب «إعلام المستقبل» قبل نهاية العام الجاري

الامارات | كشفت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 15 More......

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