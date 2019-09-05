تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports hd سبتمبر 2019 لمتابعة مباريات دوري بلس HD SD على النايل وعرب...

يبحث الكثير من جماهير الكرة السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية، فالقناة أصبحت من أكبر وأشهر المنابر الرياضية فى المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وهي تنقل أهم وأبرز الأحداث والمباريات الرياضية فى الكثير من البطولات مثل بطولة الدورى السعودي الممتاز وكأس ولي العهد وبعض المباريات من الدوريات الخليجية والعالمية.

وقد أثرت القناة بشكل كبير فى الشارع الرياضي السعودي كما أنها سحبت البساط من قنوات رياضية شهيرة مثل ام بي سي برو، ولهذا نقدم لكم فى “عرب نيوز” مقال مُفصل وبه كافة التفاصيل عن تردد قناة السعودية الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة السعودية الرياضية

لعلك تجد عدة قنوات رياضية عندما تشاهد التلفاز ولكنك ببساطة عندما تريد أن تعرف أصل الخبر والحقيقة كاملة ستتجه لضبط الريسيفر الخاص بك على تردد قنوات السعودية الرياضية، فهى تضم أبرز وأفضل مقدمى البرامج الرياضية فى المملكة، وتلتزم القناة بالحياد التام بين جميع أندية السعودية فى كل برامجها ولا تنحاز إلى أي منهم على حساب الآخر مما جعلها القناة الأولى لمعظم مشجعي الأندية السعودية، ولذلك تجد جمهورها ليس من نادى واحد بل من كل مشجعي أندية المملكة العربية السعودية، وكما وضحنا لكم من قبل تردد قناة الكويت الرياضية، نوضح لكم تردد قناة السعودية الرياضية عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الاتجاه نايل سات SD 12149 27500 – 3/4 أفقي عرب سات SD 12015 27500 – 3/4 رأسي عرب سات HD 12149 27500 – 5/6 أفقي

وجدير بالذكر أنه أصبحت قنوات السعودية الرياضية من أكثر القنوات الرياضية مشاهدة فى المملكة العربية السعودية خاصة وأنها تملك حقوق بث الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وغيرها من أهم البطولات السعودية والعربية، هذا بالإضافة إلى نقل وبث أبرز المباريات في أكبر الدوريات العالمية ومتابعة أخبار الكرة العالمية.

انطلاق قنوات السعودية الرياضية

نختصر لكم مسيرة انطلاق قنوات السعودية الرياضية التى ما لبثت أن أصبحت من القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية التي تحتكر بث بطولات كثيرة، ونود تذكيركم أن القناة كان لها هدف من تأسيسها وهو مساعدة الشباب السعودي وتشجيعهم على ممارسة الرياضات الفردية والجماعية بجانب منافسات ثقافية وعلمية كثيرة تغذي العقل، وقد تم إطلاق البث الفعلي للقناة في 16 رجب 1423 ه، وقد زاد البحث فى محركات البحث ووسائل التواصل الإجتماعي عن تردد القناة فى الفترة الأخيرة تحت اسم KSA SPORTS +1 و KSA SPORTS +2، وقد احتكرت قناة السعودية الرياضية حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين بعد أن اشترته من قنوات mbc sport.

حقوق بث البطولات التى تملكها قناة السعودية الرياضية

تمتلك قناة السعودية الرياضية الكثير من حقوق بث بطولات هامة بل وتحتكر بث معظمها، وهذا ما جعلها على رأس القنوات الرياضية السعودية التى تستحوذ على انتباه واعجاب الملايين، ونوضح لكم أبرز البطولات التى تبثها القناة كالتالي:

دوري المحترفين السعودي.

كأس السوبر السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس الخليج العربي.

كأس العرب للأندية الأبطال.

سباقات الخيل.

معلقي ومذيعي قناة الرياضية السعودية

تستعين قناة الرياضية السعودية بالكفاءات من مقدمي ومعلقي البرامج الرياضية من كافة أنحاء الوطن العربي، ونذكر لكم منهم على سبيل المثال ليس الحصر فهد العتيبي، وفارس عوض، ويوسف السلطان، وبلال علام، ومحمد النعمي.

التواصل مع قناة السعودية الرياضية

وفرت قناة السعودية الرياضية وسائل تواصل عديدة حتى يكون جمهورها على دراية بأبرز التغيرات والأخبار، ومنها أن القناة قد قامت بإنشاء صفحة تواصل إجتماعي على موقع تويتر بالإضافة إلى موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، وبجانب كل هذا فإن إدارة قناة السعودية الرياضية حريصة على سرعة الرد على أسئلة واستفسارات جمهورها فى أقل من ساعة، ويُمكنك زيارة موقع التواصل الإجتماعي لقناة السعودية الرياضية على تويتر.

أهداف قناة السعودية الرياضية

تهدف قناة الرياضية السعودية إلى تقديم تغطية مميزة لجمهورها فى جميع المباريات والمناسبات الكروية الهامة والتى لها شعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وتهتم القناة بالتأكد من جميع الأخبار التي تنقلها بأن تكون من مصادر رسمية موثوق منها، وبجانب كل هذا تعمل قناة الرياضية السعودية طبقاً لمعايير وقيم إعلامية تُمكنها من أن تُصبح قناة الرياضة الأولى فى المملكة حيث أن من أبرز أولويات القناة هى تثقيف الشباب السعودي ورفع درجة الوعي لديهم.