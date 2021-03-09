شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: المرأة أقل فسادًا من الرجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن المرأة مخلوق طيب ومُريح وأسهل في القيادة من الجرل، قائلًا: «المرأة أقل فسادًا من الرجل، وأنها إذا غضبت من السهل تهدئتها».

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الكثير من النساء يكون لديهن طموحات سياسية كبيرة ورغبة في التمثيل في البرلمان، وهذه ظاهرة اجتماعية، قائلًا: «جزء كبير من النساء ومن بينهن زوجتي يميلون إلى العمل الخيري».

وأكد «الفقي» أن المرأة كانت وقود ثورتي 1919، و30 يونيو، كما أنها تُعتبر «خزنة المنزل» وقادرة على معرفة الظروف الاقتصادية على حقيقتها.

وأشار «الفقي» إلى أنه لم يرى رئيسًا قدر المرأة وأعطاها حقها مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «الرئيس السيسي يُقبل رأس السيدات كبرا السن»، موضحًا أن المرأة هي «رُمانة الميزان في المجتمع»، وأن هناك سيدات عظيمات مثل سميرة موسى في العلم وحكمت أبوزيد أول وزيرة في تاريخ مصر.

وقال «الفقي» إن قضية اختلاف المرأة عن الرجل في الكفاءة في العمل ليس لها محل من الإعراب، قائلًا: «من الظلم أن نتحدث عن المرأة كمان كان في الماضي»، خاصة وأن الإسلام أعطى حق الذمة المالية والعمل للمرأة.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لا يصح أن يقوم الرجال بوضع قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: «لا يجب أن يضع مجتمع ذكوري قوانين تخص المرأة»، مُشيرًا غلى أن هناك ظلم شديد في التشريعات ضد المرأة.