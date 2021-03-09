شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن : سنتواجد في الشارع لمساعدة الحالات المعرضة للخطر صحيًا واجتماعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن ترصد كل ما يحدث في الشارع المصري، مشيرة إلى أنه هناك فكرة تم التوجيه بتطبيقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي آلية «الإسعاف الاجتماعي» والتي تتحرك لرصد الأخطار ومراقبة الشارع وحماية المواطنين وتقديم المساعدات لكل من يحتاج المساعدة.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس» أن آلية «الإسعاف الاجتماعي» تتدخل لمساعدة جهات كبيرة من المجتع، كالأم التي لها أبناء ذو الإعاقة، والتعرض لحالات التي تواجه خطر صحيًا واجتماعيًا، ولمساعدة الأيتام والمسنين.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك توجها من الدولة والقيادة السياسة لتقدير كرامة المواطن المصري، موضحة أنه سيتم التواجد في الشارع بمنظومة الإسعاف الاجتماعي الذي وجه بدعم الرئيس.