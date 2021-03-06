شكرا لقرائتكم خبر عن فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إعلان تشويقي جذاب، وبالتزامن مع الإعلان عن تشكيله الجديد وجهاره الفني، وأعلن فريق رعد للرياضة الالكتروني عن انطلاقه رسميا للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية.

ويعد فريق "رعد" أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية يقع تحت مظلة كيان رياضي رسمي، وكان نادي المصرية للاتصالات أول نادي مصري يستثمر في مجال الرياضة الإلكترونية بحجم استثمارات كبير هو الأول من نوعه في مصر. وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في مجال الرياضة الإلكترونية في البلاد، ورعاية المواهب المحلية في هذا المجال، وتمثيل مصر بشكل احترافي في المسابقات الإقليمية والعالمية.