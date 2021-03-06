انتظام حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - شهد كوبرى أكتوبر صباح اليوم السبت، انتظام حركة السيارات في الاتجاهين، حيث انتظمت الحركة أمام القادم من منطقة الدقي والمهندسين والعجوزة، وفي طريقه إلى منطقة وسط البلد ومدينة نصر والعكس، وسط تواجد الخدمات المرورية على طول الطريق للعمل على تنظيم السيارات وتسيير الحركة المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.