شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يوجه باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة الاسراع في اتخاذ ما يلزم من اجراءات استخراج بطاقه الخدمات المتكامله لذوى الهمم، من طلاب المدارس، والجامعات المصرية، والمعاهد الازهرية، ومدارس التربيه الخاصه، ومدارس الدامج، والمعاهد الازهريه ،وطلابة جامعه الازهر«، باشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،كما وجه العاملين بمكاتب التأهيل،بتيسير حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة في النطاق الجغرافي لمحل سكنهم.

واوضح مسلم، إن المديرية تسعي لحل مشاكل ذوي الهمم ودعمهم، وذلك عن طريق عمل استثناء لطلاب المدارس والجامعات في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة دون انتظار المراحل القادمة لسهولة حصولهم على الدمج.

يذكر ان: الاوراق المطلوبه للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب شملت «استمارة 191 الخاصة بنماذج التقييم الطبى، خطاب من المدرسة أو الجامعة أو المعهد الازهرى بما يفيد ان الطالب مقيد بالمرحلة التعليمية، كذا تقرير حالة مختوم من مستشفى حكومى، بالإضافة إلى التقديم عن طريق اقرب مكتب تأهيل، تقد يم التقارير والفخوصات الطبية والاختبارات التي تؤكد وجود إعاقه، يتم التقديم لجميع الاعاقات سواء كانت» حركية، سمغية، بصرية، زهنيه، امراض الدم، الامراض المزمنة، الاعاقات المتعددة».