شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير مكاتب خدمة المواطنين وتشغيل المنشآت الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية و تطوير مكاتب خدمة المواطنين

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمة المواطنين تموين بندر الحامول، وذلك بعد التحديث وتشغيل المركز على أعلي مستوى لتقديم الخدمات التموينية لأهالي المركز، وسهولة إنهاء أي إجراءات تتعلق بالتموين، بالتنسيق مع إدارة تموين كفر الشيخ، بالإضافة إلى المرور على مدرستي الحامول الثانوية التجارية بنات، والحامول الثانوية بنات، للتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال رفع بقايا تراكمات مياه الأمطار بالقرى، بالإضافة إلى المرور على كل القطاعات الحكومية والخدمية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن متابعة دخول الطلاب للجان الامتحانات، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات بدائرة الوحدة المحلية بقرية الروضة، بالإضافة إلى متابعة بدء أعمال تطوير الكهرباء بقرية الفقهاء القبلية، بالتنسيق مع هندسة كهرباء سيدي سالم، فضلاً عن رفع كفاءة وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرى منشأة عباس، والورق.

وأشرَفت رئيسة مركز ومدينة دسوق، على أعمال تطهير مسقي عمار بشباس الشهداء، حيث تم تنظيفه وتسليكه من الحشائش، وذلك لتُسهل عمليتي الري والصرف الزراعي، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالمدارس.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال صيانة وتسليك خطوط الصرف الصحي بالعمارات السكنية بالمنطاوى، وكذا خطوط خفض المنسوب بقرية منية قلين، بالإضافة إلى الصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحي، وتغيير الأغطية التالفة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، امتحانات الفصل الدراسي الاول، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، وللتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة باللجان، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب والملاحظين، بالإضافة إلى متابعة استمرار أعمال شفط المياه المتراكمة من مياه الأمطار بالأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه بأرض الجونة، وكذا ردمها وتجريفها وتمهيدها وتغطيتها بالرمال لتسهيل حركة المواطنين.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرش والتطهير للمدارس، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين اثناء تأدية الامتحانات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

مشروعات حيويه

مشروعات حيويه

مشروعات حيويه

مشروعات حيويه

مشروعات حيويه