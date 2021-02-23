بعد كبار السن.. وزيرة الصحة تكشف موعد تسجيل جميع المواطنين بموقع لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- كريم أحمد:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إتاحة التسجيل أمام كل المواطنين على الموقع الذي دشنته وزارة الصحة، مع تلقي المزيد من الجرعات التي تعاقدت عليها مصر من الاتحاد الدولي للقاحات والأمصال "جافي".

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحضور السفير الصيني لدى مصر، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، وموعد بدء تلقي المواطنين للقاح.

وقالت الوزيرة إن الصين تمثل خُمس سكان العالم وهي دولة ملهمة لكافة الشعوب، حيث استطاعت السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد في وقت قياسي، وكانت صاحبة تجربة متفردة.

وأشارت إلى تعاون وشيك مع دولة الصين لإنتاج اللقاحات في مصر، لتكون مصر هي مصدر الأمصال للقارة الأفريقية.